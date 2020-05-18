Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько поделилась мнением относительно России

Своим видением ситуации, которая сложилась между странами она поделилась в интервью "Апострофу" в 2016 году.



Певица отметила, что даже не пыталась бы наладить любые отношения с РФ.

"У нас в принципе никогда не было общего языка. Если бы он был, то люди в России встали бы против агрессии Кремля. Я отвечу за себя, не стану отвечать за народ. Я не хочу искать общий язык с людьми, которые сделали мне плохо. С этой властью. Не хочу никаких переговоров, я бы полностью изолировала их (россиян - ред.) от своей страны, включая весь бизнес и так далее", - отметила певица.

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"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам",- считает певец.

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