Стали відомі зміни до Повітряного кодексу, які стосуються державних зборів з авіаперевезень

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Парламент затвердив у першому читанні законопроект про внесення змін до Повітряного кодексу про державні збори з авіаперевезень.

За відповідне рішення віддали голоси 237 народних депутатів.

Документ визначає особливість справляння держзбору за кожного пасажира, що вилітає з України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває в Україну.

"Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, – неподатковий обов'язковий платіж до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, стягується з авіаперевізників у порядку, визначеному цим Кодексом", - сказано в тексті законопроекту, який був затверджений Верховною Радою.

Збір з кожного пасажира, який буде літати в межах України, може становити $0,5, а при міжнародних повітряних перевезень - $2. За кожну тонну вантажу на території України пасажири повинні заплатити $2,5, а у разі здійснення міжнародних перевезень з/до України - $10.

Не виключено, що після затвердження нових розмірів зборів можуть подорожчати квитки.

У документі також прописані випадки, при яких не будуть стягуватися додаткові збори:

при перевезенні вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

при перевезенні гуманітарної допомоги з/в Україну згідно з актами українського уряду;

при польотах, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);

при перевезенні пасажирів, які належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;

при перевезенні дітей віком до двох років і транзитних пасажирів;

при перевезенні пасажирів із сервісними квитками та перевезенні менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.

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