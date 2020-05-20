Стали известны изменения в Воздушный кодекс, которые касаются государственных сборов с авиаперевозок

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Парламент утвердил в первом чтении законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс о государственных сборах с авиаперевозок.

За соответствующее решение отдали голоса 237 народных депутатов.

Документ определяет особенность взимания госсбора за каждого пассажира, вылетающего из Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в Украину.

"Государственный сбор за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины, – обязательный неналоговый платеж в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях, взимается с авиаперевозчиков в порядке, определенном этим Кодексом", - сказано в тексте законопроекта, который был утвержден Верховной Радой.

Сбор с каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, может составлять $0,5, а при международных воздушных перевозок - $2. За каждую тонну груза на территории Украины пассажиры должны заплатить $2,5, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - $10.

Не исключено, что после утверждения новых размеров сборов могут подорожать авиабилеты.

В документе также прописаны случаи, при которых не будут взиматься дополнительные сборы:

при перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

при перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами украинского правительства;

при полетах, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

при перевозке пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;

при перевозке детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров;

при перевозке пассажиров с сервисными билетами и перевозке менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Ранее мы рассказывали о том, что в МОЗ анонсировали запуск авиасообщения в Украине.

По словам санврача Виктора Ляшко, авиасообщение в Украине могут возобновить одновременно со странами Европейского Союза уже 15 июня.

Однако, как заявил Виктор Ляшко, возобновление авиасообщения возможно при условии, что ситуация с китайским смертельным вирусом не будет ухудшаться.

Напомним, что Одесса на пороге туристического бума: "Приедет 5 миллионов".

А еще Politeka писала, что привычный отдых летом отменяется, МИД Украины и врачи сделали заявление: «Боюсь, что…».

Также Politeka сообщала, что в Украине запускают транспорт и не только: срочное заявление Минздрава.