Министр здравохранения Максим Степанов раскрыл детали следующего этапа смягчения карантина

Во время брифинга 14 мая Степанов рассказал, что именно позволят украинцам с 22 мая.

В частности, разрешат проводить спортивные соревнования без зрителей; проводить ВНО; откроют отели и детсады; запустят общественный транспорт.

Ранее мы писали, что в Министерстве инфраструктуры разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов. Первый стартует с 22 мая - будут запущены городские перевозки (кроме маршрутных такси), а также пригородные перевозки в пределах одного района.

Второй этап начнется 29 мая и коснется перевозок по области. Также заработают пригородные поезда (около 50%) и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити +", "Ночной экспресс" (11 – в западном направлении, 10 – в южном, 6 – в Днепровском, 12- в восточном, 3 – в азовском). На этом же этапе планируется возобновление внутреннего авиасообщения.

Третий этап стартует с 9 июня - собираются запустить межобластные и международные автоперевозки, в том числе и маршрутные такси.

С 12 июня начнут курсировать 100% пригородных поездов, а также пассажирские поезда согласно графику.

Власти Киева, напомним, анонсировали запуск метро уже на следующей неделе, после 22 мая. Отмечается, что процесс будет проходить поэтапно с постепенным наращиванием маршрутов. Также предполагается, что киевляне ответственно подойдут к этому смягчению и продолжат носить маски, а также соблюдать дистанцию.

Как мы уже писали, министр здравоохранения Степанов ранее заявлял, что между этапами снятия ограничений должно проходить не менее 10 дней. Учитывая это, в ведомстве спрогнозировали следующие "контрольные" даты выхода из карантина. Как уже понятно, это 22 мая, затем 1 июня, 11 июня и так далее.

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