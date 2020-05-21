Укрзалізниця збирається відновити пасажирські перевезення в дальньому сполученні

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції "Київ-Пасажирський" в четвер, 21 травня.

"Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - зазначив міністр.

Раніше ми повідомляли, з 22 травня в Україні запустять громадський транспорт у містах, а також приміський. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, статистика дозволяє ввести ослаблення раніше, ніж планувалося. Втім, транспорт між областями поки не збираються запускати, так як до цього готові лише 6 областей.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне - пам'ятати про безпеку", - повідомляв Зеленський.

Крім запуску транспорту, в Україні прийнято рішення про відновлення роботи 66 пропускних пунктів на кордоні.

"Проектом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проекту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словацькою республікою, Румунією і Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю через епідемічну ситуацію", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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