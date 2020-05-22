У п'ятницю, 22 травня, Україна розпочинає другий етап виходу з карантину і одночасно перехід до адаптивної його форми

Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Рішення про пом'якшення карантину в кожному регіоні приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перегляд рішень здійснюється кожні сім днів.

Послаблювати карантин можуть регіони, в яких за останні сім днів:

на 100 тисяч населення менше 12 нових випадків COVID-19;

завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, менше 50%;

середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12 на 100 тисяч населення.

Так, у регіонах, в яких здійснюється ослаблення карантину, з 22 травня дозволяється:

проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;

відвідування релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м²;

робота міського, приміського і внутрішньообласного транспорту, крім метрополітену (його робота дозволена з 25 травня);

робота готелів, але не хостелів. При цьому ресторани, кафе та басейни в них не запрацюють.

Також в Україні відновлюють роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу і Молдовою.

З 25 травня в Україні запрацюють дитячі сади.

Проте варто зазначити, що остаточне рішення з цього питання залишається за місцевою владою.

Так, приміром, у Києві, відкриття дитячих садків і шкіл буде можливим для відвідування дітьми не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду (25 травня). Про це 20 травня під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначимо, відновлення роботи трнспорта в країні буде відбуватися за окремим графіком:

22 травня запустять лише пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні.

25 травня дозволяється робота метро.

1 червня відкривають залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні.

1 червня повинні почати здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

15 червня має запрацювати пасажирське авіасполучення. В цьому конкретному питанні Україна орієнтується на країни ЄС, де називають саме цю дату.

Нагадаємо, запуск метро і відкриття готелів, Шмигаль розкрив українцям всі нюанси: "Вже на наступному тижні..."

Як повідомляла Politeka, українці зможуть відправитися на курорти, транспорт запущено: «можна поїхати в…»

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за..."