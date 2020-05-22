У п'ятницю, 22 травня, Україна розпочинає другий етап виходу з карантину і одночасно перехід до адаптивної його форми
Нова форма карантину означає, що обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватись в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
Рішення про пом'якшення карантину в кожному регіоні приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перегляд рішень здійснюється кожні сім днів.
Послаблювати карантин можуть регіони, в яких за останні сім днів:
Кабмін прийняв екстрене рішення, кому можна радіти: "Першими виплати отримають..."
Олена Кравець з "Квартал 95" захопила видом у напівпрозорій вишиванці: "Це вам не з скрині"
Долар і євро розійдуться в різні сторони, курс валют від НБУ: чого чекати українцям
Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережу: «Крутіше навіть Зеленського»
- на 100 тисяч населення менше 12 нових випадків COVID-19;
- завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, менше 50%;
- середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12 на 100 тисяч населення.
Так, у регіонах, в яких здійснюється ослаблення карантину, з 22 травня дозволяється:
- проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;
- відвідування релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м²;
- робота міського, приміського і внутрішньообласного транспорту, крім метрополітену (його робота дозволена з 25 травня);
- робота готелів, але не хостелів. При цьому ресторани, кафе та басейни в них не запрацюють.
Також в Україні відновлюють роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу і Молдовою.
З 25 травня в Україні запрацюють дитячі сади.
Проте варто зазначити, що остаточне рішення з цього питання залишається за місцевою владою.
Так, приміром, у Києві, відкриття дитячих садків і шкіл буде можливим для відвідування дітьми не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду (25 травня). Про це 20 травня під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.
Зазначимо, відновлення роботи трнспорта в країні буде відбуватися за окремим графіком:
22 травня запустять лише пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні.
25 травня дозволяється робота метро.
1 червня відкривають залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому та міжобласному сполученні.
1 червня повинні почати здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.
15 червня має запрацювати пасажирське авіасполучення. В цьому конкретному питанні Україна орієнтується на країни ЄС, де називають саме цю дату.
Нагадаємо, запуск метро і відкриття готелів, Шмигаль розкрив українцям всі нюанси: "Вже на наступному тижні..."
Як повідомляла Politeka, українці зможуть відправитися на курорти, транспорт запущено: «можна поїхати в…»
Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за..."