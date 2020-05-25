У травні віруючі українці відзначають Вознесіння Господнє 2020. У християн цей день вважається одним із самих значимих подій, Politeka.net розповість вам, що означає свято, чому він з'явився, як і коли його правильно відзначати.

Якого числа буде Вознесіння Господнє 2020

Вознесіння Господнє завжди святкується на 40-й день після Великодня, коли християни святкують воскресіння Ісуса Христа після розп'яття на Голгофі. Як свідчить Святе письмо, після воскресіння Син Божий ще 40 днів залишався серед людей.

У християнстві є свята з постійною датою, такі як Різдво і Благовіщення, а є такі, які щороку відзначають у різний час. Багато подій прив'язані до Великодня - найголовнішого моменту для православних. Дату Пасхальної неділі визначають за спеціальним календарем - Пасхалїєю, а вже від неї відраховують дні до Вознесіння.

В 2020 році Великдень відзначали 19 квітня, тому Вознесіння потрібно святкувати 28 травня. Ця дата завжди припадає на четвер, але святкування триває ще й у п'ятницю.

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Вознесіння Господнє: історія

Походження свята описано в Євангеліях від Марка і Луки, а також в книзі Діянь святих апостолів. Після розп'яття і воскресіння Ісус Христос ще більше місяця провів на землі, спілкуючись зі своїми учнями і послідовниками. На 40-й день Месія зібрав апостолів в селищі Віфанія неподалік від Єрусалима. Спаситель благословив своїх учнів на горі Єлеон і розповів про те, що незабаром вони будуть хрещені Святим Духом, щоб далі нести божу істину. Після цього Ісус на очах у людей вознісся на Небеса у плоті.

Після цього два ангела повідомили присутніх про те, що в майбутньому Христос повинен повернутися на землю судити живих і мертвих. Апостоли прийшли в Ієрусалим і розповіли про ці події.

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Що означає Вознесіння Господнє

Під час свята Вознесіння Господнього християни згадують про події на Оливній горі, описаних в Біблії. Вознесіння Ісуса символізує надію людства на порятунок. Відправившись до Господа, Месія відкрив дорогу в Царство Небесне для всіх людей. Але перед відходом він підкреслив, що залишається зі своїми послідовниками духовно.

Дослідники підкреслюють, що Ісус вознісся на Небеса в людському тілі (у плоті), яке було вкрите ранами від цвяхів і списа вартового. Таким чином, він звеличив людство і довів, що кожен може знайти вічне життя завдяки своїй вірі.

Свято 28 травня завершує Пасхальний період, а тому називається «віддання Пасхи». Число 40 (стільки днів проходить від Воскресіння до Вознесіння) є сакральним ще з біблійних часів і часто зустрічається у Святому письмі. Так 40 днів йшов дощ, який викликав всесвітній потоп, стільки ж Мойсей водив євреїв по пустелі після Виходу з Єгипту.

Християни почали святкувати Вознесіння Господнє по всьому світу приблизно з IV століття. В православ'ї ця дата має особливе значення, віруючі сповідаються, просять один в одного прощення, а священики влаштовують святкові служби.

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Вознесіння Господнє 2020: традиції і прикмети

Православне свято Вознесіння має давні традиції. Християни починають готуватися за день до великої дати - з середи. Згідно звичаям, потрібно сходити до церкви висповідатися і причаститися. Священики проводять у храмі обряд віддання Світлого воскресіння Христового.

У середу прийнято також порядок в домі та дворі, готувати страви для святкового столу. Здавна українці клали біля вікна шматочок хліба, а будівлі прикрашали весняними квітами і квітучими гілками дерев.

В ніч на четвер християни проводять урочисте Всенічне бдіння, в сам свято Вознесіння в храмах влаштовують особливе богослужіння. Для літургії священнослужителі надягають урочисті білі шати, читають вірші з Писань про диво вознесіння Христа на небо і вимовляють молитви. В честь свята дзвонять церковні дзвони, а також виносять Плащаницю.

Свято традиційно припадає на будній день, тому після служіння можна займатися нагальними справами. Так як піст в цей день не дотримуються, можна їсти будь-яку їжу. Як правило, в Україні святкують в колі родичів і близьких осіб за багатим столом.

Наступного дня, у п'ятницю, також проводять богослужіння з молитвами. За старою традицією, в цей день парафіяни несуть святити храмах пироги з зеленою цибулею і печиво у формі драбинки, яка символізує сходження на Небеса. У церкву також приносять хліб, який ділять на три частини: одну третину залишають церкви, іншу – роздають жебракам, а залишився шматочок несуть додому і з'їдають за святковим столом.

Українські господині пекли на Вознесіння особливі млинці під назвою "Божа окутка". У деяких регіонах також робили коржі з сирною начинкою і краями у вигляді сходинок.

У народі вважається, що треба пом'янути померлих родичів, однак церква цього не заохочує.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє 2020:

зустрічати свято у брудному будинку;

пропускати церковне богослужіння;

лаятися, сваритися, лихословити;

робити важку роботу по дому;

стригти волосся;

викидати сміття;

відмовляти в допомозі нужденним;

просити у Господа грошей під час молитви.

Прикмети на Вознесіння Господнє 2020

В давні часи з'явилася традиція вішати під дахом будинку яйце, яке курка знесла в день Вознесіння. Вважається, що такий оберіг буде захищати домочадців від усього лихого.

Якщо на Вознесіння видалася гарна погода, то вона протримається до дня Святого Михайла. У 2020 році це свято буде 4 жовтня. А ось дощ, за народними прикметами, обіцяє хвороби і поганий урожай.

В народі також вважають, що роса, що випала в день Вознесіння Господнього, може зцілювати недуги, а корисні властивості трав посилюються до Івана Купала.

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