Стало відомо про підготовку українських вузів до проведення сесій: як це буде, дистанційно або ж безпосередньо в аудиторіях

В основному вузи готові до проведення іспитів дистанційно, але є нюанси. Про них в ефірі "Україна 24" розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, з 1 червня у вищих навчальних закладах можливе проведення екзаменаційних сесій в групах не більше десяти осіб. Але з дотриманням усіх протиепідемічних заходів і тільки в тих регіонах, де діє ослаблення карантину.

При цьому Мандзій акцентувала, що в основному вузи готові проводити іспити в дистанційному порядку.

"З 1 червня можливі (іспити - ред.) у закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше десяти осіб. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається ослаблення карантинних заходів, повинно бути прийнято рішення обласної комісії ТЕБ та НС", - заявила в. о. міністра.

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація про те, як буде проходити навчання в українських школах з 1 вересня 2020.

Мандзій розповіла, що з вересня у школах збережуться технології дистанційного навчання, а також будуть використовуватися технології змішаного навчання, яке практикувалося в період карантину.

«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати в школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися в наших школах», − повідомила в. о. міністра.

Крім того чиновниця заявила про так званому «коректує навчанні». Вчителі перевірять, як школярі засвоїли матеріал під час карантину. Акцентується, що тут буде індивідуальний підхід.

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