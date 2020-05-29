Стало відомо, з якими обмеженнями зіткнуться українці в київському метрополітені

Як передає Politeka.net, про це в ефірі українського телеканалу заявила заступник голови столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, вже з 1 червня можуть бути введені обмеження на вхід в "підземку", щоб пассажирі могли дотримуватися дистанції.

Макогон зазначила, що в перший день роботи метро після відновлення пасажиропотік склав 310 тисяч, а на наступний день він вже збільшився до 540 тисяч чоловік.

"Людей в метро стає більше. І ми готуємося до того, що на вихідних відкриється передмістя Києва (транспортне сполучення в області), та пасажирів буде ще більше. Відповідно, можуть бути обмеження на вхід в метро, щоб розтягнути пасажиропотік з можливістю дотримання соціальної дистанції", - підкреслила вона.



Макогон також додала, що моніторинг пасажиропотоку в метро проводиться в режимі реального часу.

"Обмеження вводяться, коли сильно збільшується пасажиропотік, і наші співробітники фіксують, що підтримувати соціальну дистанцію складно… Мається на увазі, що… станція може працювати на одну або дві вхідних дверей замість трьох", - пояснила заступник голови метрополітену і заспокоїла, що не допускатимуть до поїздів лише пасажирів без масок.



Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заговорив про можливе закриття метрополітену в Києві.

З 25 травня в столиці і по всій Україні відновив роботу метрополітен, і влада пильно стежать за ситуацією. За словами заступника голови Моз, цифри швидко вкажуть на погіршення епідеміологічної обстановки.

"Якщо там є порушення протиепідемічних заходів, то я думаю, що досить швидко ми це відчуємо на статистику, яка не дає нам брехати і лукавити ", - попередив він пасажирів про можливе закриття метрополітену.

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