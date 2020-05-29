Цього року все буде по-іншому

Українських абітурієнтів у цьому році чекає ряд нових правил при здачі ЗНО

Про те, як випускники будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році, розповіла директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі програми «Сніданок з 1+1»

Певні обмеження вводяться у зв'язку з пандемією китайського вірусу, яка вирує в світі. Зокрема, було вирішено збільшити строк допуску в пункт тестування для того, щоб його учасники могли дотримуватися соціальну дистанцію на вході.

«Раніше абітурієнти мали приблизно 30−35 хвилин для того, щоб пройти всі процедури. В цьому році ми збільшили цей час і він триватиме годину. Також введено нововведення — кожному учаснику ЗНО у пропуску буде вказано малий часовий проміжок, коли варто заходити в пункт тестування. Всіх учасників поділять на невеликі групи і вони будуть заходити в свій час», - пояснила Вакуленко.

Крім того, всі учасники ЗНО будуть зобов'язані знаходиться в аудиторіях в захисних масках. Знімати їх можна буде тільки для заміни на нову. Також перед допуском в аудиторію абітурієнтам будуть вимірювати температуру. У приміщення не пропустять нікого з температурою більше 37,2 градусів. Окремо наголошується, що абітурієнти все ще зможуть пити воду в аудиторіях.

Абітурієнти будуть здавати ЗНО з 25 червня по 17 липня. Додаткова сесія відбудеться з 23 липня по 11 серпня.

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