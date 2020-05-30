Кабінет міністрів планує провести нову пенсійну реформу, яка дозволить українцям отримати дві пенсії

Зокрема, з 2021 року Кабмін планує ввести накопичувальний рівень пенсій. В результаті цього при виході на заслужений відпочинок українці зможуть отримувати по дві виплати.

Друга виплата не може вважатися гарантією безбідної старості, при незначних відрахуваннях, вона швидше може розцінюватися як надбавка до пенсії.

На самому початку планується зробити відрахування невеликими. На накопичувальну пенсію збираються виділяти 2 % від податку на доходи фізосіб і 2 % ЄСВ - всього 4 %.

Головний принцип другою виплати полягає в тому, що скільки українець відкладе, стільки й отримає з часом. Але тільки при умові, що накопичувальний фонд, де були вкладені гроші, не впаде або держава не вирішить залишити гроші собі.

Наприклад, якщо людина працює і отримує мінімальну зарплату 4723 грн, то за 35 років він накопичить 80 тисяч. Не так вже й багато виходить.

А якщо щомісяця відкладати на накопичувальний рахунок по 7% від зарплати, то на пенсії можна буде отримувати додаткову виплату в розмірі 10,2% від останньої зарплати. При зарплаті у 10 тисяч і внеску в 7% розмір другий пенсії був би лише 1,02 тисячі гривень.

Крім того, існує ряд серйозних ризиків. По-перше, накопичення громадян завжди є спокусою для влади, які можуть почати "латати" дірки в бюджеті за рахунок цих коштів. По-друге, за роки свого існування українська гривня подешевшала в двадцять разів. Немає ніяких гарантій, що через десять років за накопичені гроші можна буде безбідно жити на старості.

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