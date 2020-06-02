"Ні у кого ніяких ілюзій, що ми комусь потрібні і яких надій на найменші покращення життя – ні"

Життя в окупованому Донецьку можна влучно охарактеризувати кількома словами - суміш зайнятості і депресії

Про це пише місцевий житель, який не виїхав з міста після окупації. Пояснити, що зараз відбувається в Донецьку насправді, він вирішив після виходу відео російського дизайнера Артемія Лебедєва, який відвідав «республіки».

Житель Донецька розповів, що в місті безліч історій з криміналом (козаками тощо), вимаганням, отжатием підприємств тощо. Подібна ситуація, за його словами, і в Луганську.

«Якщо тут не тиждень побувати, то настрій в місті можна виразити так - суміш зайнятості і депресії. Зайнятість, тому що доводиться працювати активно щоб виживати, а депресивність - тут у більшості з/п від 6к до 14к рублів. І місто змінений до невпізнання - просто майже мертвий, без сліз тяжко дивитися», - зазначає донеччанин.

Він згадує, що до окупації відзначався швидким темпом життя, розростався цілими районами, скрізь велися будівництва, які зараз перетворилися на недобудову і потребують знесення.

люди намагаються Заробити за межами «республік».

«Ну і щоб ви розуміли - жодної банківської системи, за речами - теж в Україну або Росію треба їхати (а кордон з Україною і Росією це мінус кілька годин за поїздку), від населення міста напевно лише половина залишилася. Ні в кого жодних ілюзій, що ми комусь потрібні і яких надій на найменші покращення життя – немає», - підсумував він.

Варто відзначити, що цей коментар зібрав більше тисячі «лайків» і «дислайка».

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