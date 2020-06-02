Життя молодого виконавця Руслана Єгорова несподівано обірвалося

Сумну інформацію у своєму Facebook повідомила його сестра Ілона Ковальчук, передає Politeka.net.

За її словами, трагедія сталася сьогодні вночі.

Так, зупинилося серце молодого музиканта, володаря премії у категорії "Найкращий джазовий чоловічий вокал України" Руслана Єгорова.

Попередньою причиною смерті став серцевий напад.

"Вночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова... Немає слів, щоб передати всю біль і горе моєї родини", – повідомила Ілона у своєму Facebook.

Сестра молодого музиканта зізналася, що вночі їй зателефонував Руслан і поскаржився на погане самопочуття. Ілона викликала бригаду медиків, але їм не вдалося врятувати відомого виконавця.

"Я приїхала до нього вночі, через 15 хвилин після його дзвінка, але було вже пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала їй швидку, він не брав слухавку і більше я його не чула... За попередніми даними, це серцевий напад. За прощання з ним і похорон повідомлю всім пізніше", – резюмувала дівчина в своєму мікроблозі.

Відзначимо, що в 2010 році Руслан Єгоров заснував джаз-колектив "Квартет Руслана Єгорова". В бенді він відповідав за вокал та гру на клавішних.

Крім цього, Руслан Єгоров був удостоєний нагороди в категорії "Кращий джазовий чоловічий вокал України" (фестиваль "Додж").

Молодий виконавець неодноразово виступав на таких міжнародних фестивалях, як Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

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