2020 рік став для Криму найбільш посушливим за 150 років

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У зв'язку з цим, "влада" анексованого півострова були змушені піти на вимушені заходи.

За інформацією видання, окупанти призупинили скидання води з Білогірського водосховища "з метою збереження корисних запасу води у водоймі напередодні самих посушливих місяців року – липня і серпня".

Водночас, з суміжного Білогірському Тайганського водосховища продовжується скид води у річку Бьюк-Карасу, яку використовують для потреб Східного Криму.

У травні верхів'я Білогірського водосховища повністю пересохли.

Раніше, масштаби катастрофи з водопостачанням, які настигли окупований Крим, показали в соціальних мережах.

Сімферопольське водосховище, яке забезпечувало водою столиці півострова і прилеглі населені пункти, стрімко пересихає.

Як видно на знімках, територія водосховища скорочується, а дно вже потріскалося від суші і нагадує кадри з фільму про життя після апокаліпсису.

Також варто відзначити, що вчені цього літа прогнозують зниження рівнів води в кримських водоймах і не виключають посухи.



Згідно з прогнозами, влітку очікуються низькі рівні води у водосховищах і річках. Також цей прогноз стосується не тільки Криму, але і Севастополя. Крім того, вчені говорять про малу зволоженість ґрунту. Влітку це може призвести до посухи.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов закликав до повної блокади Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що водосховища в Криму обміліли, річка на межі зникнення.