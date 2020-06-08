Українське суспільство схоже на пружину, готову в будь-який момент вибухнути
Критична економічна ситуація, спричинена високим ступенем невдоволення населення і недовірою до влади, веде до того, що в Україні визрівають революційні настрої. Про це розмірковують юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та політолог Юрій Романенко. Відео опубліковане на YouTube-каналі останнього, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).
"Щоб змінити країну, є дві стратегії, одна довга - от якби ми жили тисячу років, ми би всіх навчали, гладили по голівці, або взяти владу. І ось коли доходить до цього, то всі або посилають на вибори (що в Україні звучить вже непристойно), або замовкають, - вважає Друзенко. - Коли ми говоримо про справжню українську революцію, а не переворот, то це не обов'язково насильство і море крові, але обов'язково радикальні зміни. Тут ми повинні визначитися, що нам важливіше: ось ці зміни, запит на які вже перезрів в українському суспільстві, або формальна чистота процесу. Якщо ми стаємо заручниками останнього, то світова історія підказує, що чекати (змін. - ред.) довго".
Романенко розкрив думку співрозмовника, пояснивши, що тим шляхом, яким йде Україна 29 років, спираючись на формальні процедури, змін не домогтися.
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"Наші олігархи, глибинна держава... дуже добре адаптувалися, більш того, вони прописали закони таким чином під себе, що як тільки ти починаєш йти за процедурою, в рамках закону, якого вони самі не дотримуються, то ти відразу потрапляєш у часову петлю ... для них час - це опція, яка дозволяє вибирати між новими ширмами. Тобто кожен президент, кожен кабмін - це свого роду ширма. І відповідно, коли є висока легітимність у президента, Ради і уряду, то можна вирішувати свої справи. Як тільки легітимність починає падати, і море народне починає хвилюватися, то вони відразу вигадують нового "чоловічка", який або сам амбітний, як Петро Олексійович, або такі амбіції виникають по ходу, як у Зеленського..."
Друзенко додав, що українцям слід розуміти, щоб зробити країну щасливішою, не можна бути "стриноженими цими процедурами, яких в Україні безліч, тобто завжди пам'ятати, що процедура служить результатові, а не навпаки".
"Революція вдається тоді, коли суспільство не може апелювати до старих норм", - уточнив Романенко.
Спираючись на результати соціологічного дослідження, Друзенко висловив думку, що українське суспільство нагадує стиснену пружину.
"Українці відчувають себе найбільш нещасними серед інших країн, але в той же час мають найбільші надії на краще майбутнє. Це робить "пружину" такою, що вона може вибухнути. Питання формальних процедур відходить на другий план...", - зазначив юрист, додавши, що для змін "треба мати команду, яка готова прийти і відразу розуміти, хто буде керувати ключовими напрямками: безпекою, економікою і обороною. Але згодом треба бути готовим міняти людей".
Що стосується попередньої спроби українців змінити ситуацію в країні, то експерти зійшлися на думці, що вона провалилася.
"Революція міняє систему... У нас що, змінилося щось? Ми поміняли кримінального брутального Януковича на витонченого шахрая Порошенка. Той заробляв простим вибиванням кеша, а цей заробляв через деривативи. Але обидва вони доїли цю країну, причому забуваючи її годувати. Країна збідніла при обох, а вони обидва розбагатіли... І при Зеленському така ж ситуація триватиме... Це ширма", - погодилися один з одним Друзенко та Романенко.
"Проблема Зеленського в тому, що він добрий за своєю натурою, а його доброта переходить в імпотенцію, і в результаті він не приймає правильні рішення... Потрібно не тільки виходити з доброти людини, а з того, що дуже багатьом людям потрібен пендель", - резюмував Романенко.
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