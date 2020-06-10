Відомий російський актор-скандаліст Олексій Панін став на захист колеги Михайла Єфремова, якому світить до 12 років в'язниці за смертельне ДТП

Панін впевнений, що, якщо б п'яну аварію влаштував, приміром, Сергій Безруков або Костянтин Хабенський, то ніхто б навіть не подумав про покарання. Актор різко висловився з приводу шквалу критики, що обрушився на Єфремова після трагедії, записавши ролик і виклавши в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Так, Міша – напевно – не мав сідати за кермо п'яним. Мішу не можна садити в тюрму. І ніякі пи**аболи типу Альони Водонаєвої навіть рот свій поганий не повинні відкривати. Я все сказав", – заявив Панін.

Крім того актор накинувся в мережі на прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, пише "Главред".

"Тепер ще і Пісков коментує Єфремова. Су*а, ви забули, як ви йому, бл*ть, нагороди давали, бл*ть?! Ще ображаєте", – звернувся до соратника Путіна Панін.

Користувачі, судячи з численних коментарів, не розділяють думки актора.

"А хіба закон не для всіх єдиний? Він вбив людину, не в кіно або серіалі, а в житті!"

"Геній не має право вбивати людей. Оч добре до тебе ставилася, але після цього відписка"

"Льоха, чому «напевно» не повинен був сісти за кермо? і чому Міша не повинен сісти а тюрму? чим він перед законом привилегійований? Мені теж так можна? або я сяду?"

"Бо сам такий же. Все мізки пропив..."

"Яке виправдання може бути людині, якщо позбавив життя іншу людину? Бухарик захищає бухарика!!!"

Нагадаємо, ДТП сталося увечері 8 червня в центрі Москви. Єфремов вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном "ВАЗ", 57-річний водій якого помер пізніше у лікарні.

Згідно з експертизою, у крові та сечі Єфремова, крім алкоголю, виявлені наркотики - є сліди кокаїну та канабіноїдів.

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