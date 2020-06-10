Перед загибеллю 24-річний Денис Денисюк посміхався і смажив з побратимами картоплю

З сумом згадує про загиблого в 2015 році бійця політик, засновник полку "Азов" Андрій Білецький в своєму телеграм-каналі.

Денисюк з позивним Дюс був родом з Києва, працював на каналі СТБ режисером монтажу і збирався вступати в університет, щоб отримати режисерську освіту. Але плани змінилися взимку 2013. Дюс рвонув на Майдан, отримав поранення в результаті бійки з "беркутівцями", а після пішов на фронт, служив у полку "Азов", 1 роті, взводі «бороданів».

Боєць загинув 10 червня 2015. Тоді військове керівництво наполягало на демілітаризації Широкіно, а азовці захищали стратегічно важливе селище, яке обстрілювали російські найманці.

"В той день ранок пройшов спокійно, «бородані» у своєму бліндажі навіть смажили картоплю і записали все це на відео: у кадр потрапив і усміхнений Дюс. Це було останнє відео з ним. Під час бою 120 мм снаряд розірвався поруч з Денисом, який загинув від отриманих важких поранень. В той день Дюс, як завжди влучно і професійно, «насипав» з кулемета - бойовикам дісталося добряче", - згадує героя Білецький.

Раніше ми повідомляли про те, що військовий медик Людмила Ясененко врятувала сотні життів на Донбасі. На Сході жінка отримала позивний «Бджілка», почала службу в 16-му тербатальйоні 5 лютого 2016 року і потрапила відразу в Авдіївку.