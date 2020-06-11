Ризик зараження вірусом все ще є

Стало відомо, як маленькі українці будуть відпочивати в спеціалізованих установах в умовах карантину

Як передає Politeka.net, про це йшлося на нараді під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

В минулому році влітку було зафіксовано більше 80 спалахів різних інфекцій, тому робота спеціалізованих установах в умовах епідемії китайського вірусу має підвищені ризики.

Під час наради глава МОЗ Максим Степанов підкреслив, що під час літнього сезону щорічно в таких закладах відпочивають понад 1,1 млн українців.

"Це багато дітей, і правила їх відпочинку в умовах вірусу повинні бути серйозно продумані. У той же час більшість таборів у нас в досить застарілому стані", - додав Зеленський.

Степанов, в свою чергу, заявив, що уряд вже дозволив роботу баз відпочинку і розгляне пропозицію глави держави щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Лікар-педіатр Ганна Горбань ж не рекомендує українцям відправляти своїх дітей до таборів цього літа, пише Обозреватель.

Вона попередила, що маленькі українці можуть привезти додому небезпечний китайський вірус.

"Треба розуміти, що діти можуть хворіти легко, але принести інфекцію в будинок. Якщо в будинку є онкологічні хворі або люди з групи ризику, варто все-таки подумати, чи потрібно це робити, заради цих людей", – заявив лікар.

За словами Горбань, також існують ризики зараження дітей іншими інфекціями і порекомендувала батькам проконсультуватися зі своїм педіатром, перш ніж відправляти дитину в табір, щоб той оцінив всі ризики.

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