Риск заражения вирусом все еще есть

Стало известно, как маленькие украинцы будут отдыхать в специализированных учреждениях в условиях карантина

Как передает Politeka.net, об этом шла речь на совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского.

В прошлом году летом было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа специализированных учреждений в условиях эпидемии китайского вируса имеет повышенные риски.

Во время совещания глава МОЗ Максим Степанов подчеркнул, что во время летнего сезона ежегодно в таких учреждениях отдыхают более 1,1 млн украинцев.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях вируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии", - добавил Зеленский.

Степанов, в свою очередь, заявил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение главы государства по улучшению качества работы летних лагерей.

Врач-педиатр Анна Горбань же не рекомендует украинцам отправлять своих детей в лагери этим летом, пишет Обозреватель.

Она предупредила, что маленькие украинцы могут привезти домой опасный китайский вирус.

"Надо понимать, что дети могут болеть легко, но принести инфекцию в дом. Если в доме есть онкологические больные или люди из группы риска, следует все-таки подумать, нужно ли это делать, ради этих людей", – заявила врач.

По словам Горбань, также существуют риски заражения детей другими инфекциями и порекомендовала родителям проконсультироваться со своим педиатром, прежде чем отправлять ребенка в лагерь, чтобы тот оценил все риски.

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