В Україні в останні дні різко зросло число тих, заразився китайським вірусом

У мережі з'явилося фото, яке пояснює таку ситуацію. На знімок звернув увагу блогер Сергій Наумович.

Фотографія демонструє, як люди їдуть в електричці Київ-Ніжин. Пасажири стоять впритул один до одного. Багато відправилися в шлях без масок або незакрывают ними особа через духоту.

«Україна добре початку карантин, але може погано скінчити з таким наплювацьким ставленням Укрзалізниці до антиэпидемиологическим заходам... По суті це — злочинна недбалість», - йдеться у підписі.

Також до посту блогер додав скріншот, який показує кількість випадків зараження китайським вірусом у світі. На ньому видно, що в Україні почто +700 випадків за добу 10 червня.

«На фото ми бачимо причину, на скріншоті — наслідок», - зазначив блогер.

У коментарях користувачі відзначають, що така ситуація не тільки в електричках, але і в іншому транспорті.

«Скасують ще раз всі електрички. Особливо Ніжинську», «метро теж «пробки», «Ви ще маршруток не бачили», «Народ зовсім розслабився, вчора в маршрутці довелося покататися, так водій без маски і в маршрутці крім мене в масці було ще дві людини , при цьому в маршрутці були зайняті всі місця і пару чоловік стояло», "Виживуть лише свідомі", - пишуть в мережі.

за час пандемії китайський вірус виявили у 29 753 жителів України, понад 13,5 тисяч одужали, 870 осіб померли.

За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання, одночасно 426 хворих одужали, 16 чоловік померли від ускладнень.

Найвищі показники захворюваності зберігаються у Києві (3766 випадків), а також у Чернівецькій (3831 випадок) і Львівській (2526) областях.

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