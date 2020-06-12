Після рекордного подорожчання ціни на полуницю в Україні почали падати

Про це з посиланням на аналітиків розповіла Українська плодоовочева асоціація, передає Politeka.net.

Виробники почали знижувати оптові ціни на полуницю, тому що сильно зросла пропозиція. Ще кілька днів тому ягоди продавали по 65-75 гривень (2,4-2,8 долара) за кілограм, то тепер середні ціни впали до 40-55 гривень. Зростання полуниці допомагає сонячна погода.

"Різке зростання пропозиції суниці садової привів до зниження середніх оптових цін", - пишуть в асоціації. - "При цьому фермери готові знижувати ціну і охоче вступають в переговори, тому що бачать, що візуально кількість продавців суниці постійно зростає, як і обсяги пропозиції".

У той же час, полуниця преміальної якості продається дорожче 55 гривень за кілограм, і її, як і раніше охоче купують. Аналітики очікують, що в найближчі два-три дні на півдні України почнеться масовий збір ягоди, що призведе до ще більшого падіння цін.

Підприємства по заморожуванню полуниці поки не називають закупівельні ціни, однак аналітики очікують, що вони почнуть купувати ягоди вже після падіння ціни нижче 30 або навіть 25 гривень за кілограм.

Раніше у Нацбанку розповіли, що на початку червня найбільше в Україні подорожчала саме полуниця – в середньому в 2,6 рази в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Майже так само сильно підскочили ціни на черешню і яблука.

Нагадаємо про стрибок цін в Україні: у НБУ розповіли, до чого бути готовими.

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, чому картопля їм вже не по кишені: "Ціна буде рости".

Також Politeka писала, що українцям розповіли, чи варто чекати підвищення цін на продукти: "Все залежить від...".