Президент України Володимир Зеленський зажадав терміново з'ясувати причини зростання захворюваності китайським вірусом в країні

Таку заяву він зробив 12 червня на селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження вірусу. Саме в цей день з'явилися результати аналізів першої леді Олени Зеленської, які підтвердили наявність у неї вірусу.

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи повинні звертати увагу населення на необхідність дотримання масочного режиму і соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти і врятує нашу економіку від карантину", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що збільшилась кількість тестувань, і за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР та ІФА-тестів. Зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Тому перш ніж посилювати карантин, необхідно точно встановити причини зростання захворюваності.

Нагадаємо, сьогодні Олена Зеленська заявила, що у неї підтвердився китайський вірус. При цьому додала, що звістка її дуже здивувало, адже вся їхня сім'я дотримується необхідних правил.

Також дружина Зеленського розповів, що відчуває себе добре, але перебуває на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 689 нових хворих китайським вірусом за добу 10 червня. Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії.

за час пандемії китайський вірус виявили у 29 753 жителів України, понад 13,5 тисяч одужали, 870 осіб померли.

За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання, одночасно 426 хворих одужали, 16 чоловік померли від ускладнень.

Нагадаємо, Олена Зеленська потрапила в скандал з лікарем, президент не стримався: "У першій леді повинні бути...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем.

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