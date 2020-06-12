Цього літа в Україну будуть регулярно навідуватися аномальні погодні явища

Останнім часом погода в Україні була вкрай нестабільною: то і справа країну накривають зливи з грозами та градом, зовсім не характерні для цього часу року. Багато хто сподівався, що влітку природа зглянеться над українцями і порадує теплом і сонцем, однак, судячи з прогнозу директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, в найближчі місяці сюрпризи продовжаться.

За його словами, в цілому це літо буде досить типовою для України, однак час від часу країну будуть накривати грози і смерчі.

«Грози і смерчі в Україні можуть бути не тільки під час спеки, але і при більш низьких температурах повітря. Ці явища поширені по всій території України і типові для літніх місяців. Цей рік також не буде винятком – зазначені явища будуть спостерігатися цього літа», - підкреслив синоптик.

У цілому за прогнозом синоптиків половина червня в Україні буде дощовим і досить прохолодною для літнього місяця.

Зазначимо, що раніше у міністерстві охорони здоров'я спростували поширену оману щодо китайського вірусу. Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що підвищення температури повітря не стане вирішальним фактором для поширення зарази, як це очікувалося раніше.

Таким чином, спека, від якої вже страждають українці, ніяк не допоможе в боротьбі з вірусом.

У Моз наголошують, що основним фактором, який впливає на те, як швидко вірус поширюється залишається поведінка людей та дотримання відомих заходів.

Нагадаємо, Україна плавиться від спеки: у Моз дали точну відповідь, що трапиться з вірусом.

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