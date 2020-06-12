Этим летом в Украину будут регулярно наведываться аномальные погодные явления

В последнее время погода в Украине была крайне нестабильной: то и дело страну накрывают ливни с грозами и градом, совсем не характерные для этого времени года. Многие надеялись, что летом природа сжалиться над украинцами и порадует теплом и солнцем, однако, судя по прогнозу директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, в ближайшие месяцы сюрпризы продолжатся.

По его словам, в целом это лето будет достаточно типичным для Украины, однако время от времени страну будут накрывать грозы и смерчи.

«Грозы и смерчи в Украине могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха. Эти явления распространены по всей территории Украины и типичны для летних месяцев. Этот год также не будет исключением – указанные явления будут наблюдаться этим летом», - подчеркнул синоптик.

В целом по прогнозу синоптиков половина июня в Украине будет дождливой и довольно прохладной для летнего месяца.

Отметим, что ранее в министерстве здравоохранения опровергли распространенное заблуждение относительно китайского вируса. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что повышение температуры воздуха не станет решающим фактором для распространения заразы, как это ожидалось ранее.

Таким образом, жара, от которой уже страдают украинцы, никак не поможет в борьбе с вирусом.

В Минздраве подчеркивают, что основным фактором, который влияет на то, как быстро вирус распространяется остается поведение людей и соблюдение известных мер предосторожности.

Напомним, Украина плавится от жары: в Минздраве дали точный ответ, что случится с вирусом.

Как сообщала Politeka, дожди с грозами атакуют украинцев, кого ждет "мокрый" удар: прогноз синоптиков.

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