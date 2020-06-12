В министерстве здравоохранения опровергли распространенное заблуждение относительно китайского вируса

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что повышение температуры воздуха не станет решающим фактором для распространения заразы, как это ожидалось ранее передает ТСН.

Таким образом, жара, от которой уже страдают украинцы, никак не поможет в борьбе с вирусом.

В Минздраве подчеркивают, что основным фактором, который влияет на то, как быстро вирус распространяется остается поведение людей и соблюдение известных мер предосторожности.

Отмечается, что говорить о том, что изменения погоды или сезонность влияет на вирус, очень сложно, поскольку он очень необычный, мало изучен и соответственно мало прогнозируемый.

«Поэтому, скорее всего, рост числа заболеваний не может коррелировать с сезонностью", - пояснила Микичак.

Она отметила, что главное причиной того, что в последние время число инфицированных в Украине резко возросло является несоблюдение украинцами правил карантина, который действует по сей день несмотря на ослабления.

"Мы рассматриваем ряд причин, почему сегодня подъем заболеваемости во многих областях Украины. Следовательно, это прежде всего то, что мы стали небрежно относиться к тем простым правилам, которые рекомендуют эпидемиологи, Всемирная организация здравоохранения. Мы решили, что карантин закончился . На самом деле, ничего не закончилось. Карантин не может быть вечен, но мы должны придерживаться простых, элементарных правил. Мы должны избавиться немного от комфорта, где-то не пойти праздновать, не пойти в ресторан, не посетить массовые мероприятия. Но одеть перчатки, маски, помыть лишний раз руки", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения.

Отметим, ранее было много заявлений о том, что китайский вирус боится высоких температур и летом эпидемия пойдет на спад.

В частности доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анчи Баранова заявляла, что высокие температуры «тормозят» распространение вируса из-за того, что при жаре капли высыхают, в результате чего он «портится».

По ее словам, если при средних температурах вирус держится на поверхности три дня, то при жаркой погоде он может погибнуть всего за три часа, за счет этого число заразившихся и снизится.

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