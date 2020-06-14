Володимир Соловйов несе особисту відповідальність за пропаганду, яку він озвучує в ефірі федерального телеканалу

Таку заяву в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону розповіла співачка Лоліта Мілявська, пише Politeka.net.

За словами ведучого, російська пропаганда зазнала краху в момент, коли Володимир Зеленський став президентом України.

"День означає крах всієї російської пропаганди. Тому що у фашистській, бандерівській Україні, як кажете ви, в якій править хунта, президентом став єврей Володимир Зеленський, якого обрала 73% населення", - пояснив журналіст, апелюючи до скандальних сюжетів пропагандиста Володимира Соловйова.

Але співачка Лоліта, яка тривалий час проживає у Росії, несподівано заступився за пропагандиста.

"Я як доросла людина розумію, що кожна людина годує свою сім'ю. А далі настає особиста відповідальність...", - пояснила вона свою думку і додала, що ні вона, ні журналіст не можуть зупинити потік пропаганди на російських телеканалах.

Ведучий програми з сарказмом запропонував "відпустити гріхи" Соловйову, адже він "годує сім'ю", на що Лоліта Мілявська заявила: "у кожного своя особиста відповідальність. Не залежить це ні від тебе, ні від Соловйова – припинення війни".

Раніше ми розповідали, що співачка Лоліта Мілявська негативно висловилася про українську мову.

За її словами, з часом українська мова сильно змінилася, а її словниковий запас значно зменшився.

«У мені немає української крові. Я там жила, раніше мова знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінився з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це був такий породистий мову, а тепер його напхали «гелікоптерами» і «слухавками». Слухавка - це телефон! Неважливо, що телефон - це навіть не російське слово. Але нічого, краще так. Завжди говорили – «разом з ж*дами, аби проти м*скалів», - заявила співачка.

У той же час, вона зізналася, що Україна є її рідною країною.

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