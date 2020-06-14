Майже пів-України поки не може розраховувати на пом'якшення карантину

Епідеміологічна ситуація у багатьох районах країни залишається вкрай напруженою. Так, станом на 14 червня до ослаблення обмежувальних заходів виявилися не готові Київ і ще десять областей країни. У всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності.

Відповідні дані опублікував МОЗ.

За даними відомства, у всіх зазначених областях, а також у столиці, перевищено показник інцидентності – числа нових заражень китайським вірусом за тиждень у розрахунку на 100 тисяч жителів регіону. Для того, щоб область могла перейти до менш жорстких карантинних заходів, цей показник не повинен перевищувати 12.

За останніми даними показник інцидентності перевищено в наступних областях та місті:

Київ - 16,38

Вінницька область - 16,64

Волинська область - 33,55

Житомирська область - 13,58

Закарпатська область - 24,73

Івано-Франківська область - 12,14

Львівська область - 26,92

Рівненська область - 25,59

Тернопільська область - 14,64

Чернівецька область - 30,74

Чернігівська область - 13,23

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що саме ослаблення карантину вплинуло на зростання захворюваності. Про це посадовець повідомив під час брифінгу, 13 червня.

"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення китайського вірусу, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", - зазначив санітарний лікар.

Крім того, українці розслабилися настільки, що не дотримуються необхідні карантинні заходи, додав Ляшко.

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