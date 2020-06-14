Бійці ЗСУ завдали нищівного удару, знищивши цілий взвод ворожих розвідників на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

Він поділився скрінами публікацій сепаратистів із соцмереж, в яких вони скаржилися на ліквідацію розвідгрупи бойовиків українськими бійцями. Окупанти пишуть, що в районі Санжаровки ЗСУ завдали мінометного удару по бліндажу терористів, в якому перебувало семеро осіб. Всі бойовики в результаті атаки були ліквідовані.

«Дорога на Санжаровку відкрита, а звідти 9 км до Дебальцеве», - йдеться в публікації.

Сам Штефан уточнив, що успішна операція ЗСУ відбулася 12 червня у відповідь на провокацію з боку російських окупантів.

«Писав! Пишу і буду писати! Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України! 12.06.20 7 омсбр російсько-окупаційних військ. Адекватна відповідь на провокації окупантів», - написав офіцер.

Українці бурхливо відреагували на цю новину.

«Побільше таких новин пишіть. Честь нашим захисникам!», «Хлопці зняли відразу віп столик на сімох на концерті Кобзона ?)», «Яка сумна новина», «Джекпот», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що вороже укріплення було знищено на Светлодарской дузі. Про це повідомлялося на Facebook-сторінці "24 ОМБр імені короля Данила".

Українські воїни помстилися бойовикам за снайперські обстріли, які велися по наших позиціях під прикриттям вогню гранатометного. Двома пострілами з протитанкового гранатомета бійці ВСУ знищили ворожий зміцнення і ліквідували двох супротивників, ще двом вдалося втекти зі своєї позиції.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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