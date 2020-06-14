Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар, уничтожив целый взвод вражеских разведчиков на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем Фейсбук написал офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Он поделился скринами публикаций сепаратистов из соцсетей, в которых они жаловались на ликвидацию разведгруппы боевиков украинскими бойцами. Оккупанты пишут, что в районе Санжаровки ВСУ нанесли минометный удар по блиндажу террористов, в котором находилось семеро человек. Все боевики в результате атаки были ликвидированы.

«Дорога на Санжаровку открыта, а оттуда 9 км до Дебальцево», - говорится в публикации.

Сам Штефан уточнил, что успешная операция ВСУ прошла 12 июня в ответ на провокацию со стороны российских оккупантов.

«Писал! Пишу и буду писать! Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! 12.06.20 7 омсбр российско-оккупационных войск. Адекватный ответ на провокации оккупантов», - написал офицер.

Украинцы бурно отреагировали на эту новость.

«Побольше таких новостей пишите. Честь нашим защитникам!», «Ребята сняли сразу вип столик на семерых на концерте Кобзона ?)», «Яка сумна новина», «Джекпот», - пишут люди.

До этого мы сообщали, что вражеское укрепление было уничтожено на Светлодарской дуге. Об этом сообщалось на Facebook-странице "24 ОМБр имени короля Даниила".

Украинские воины отомстили боевикам за снайперские обстрелы, которые велись по нашим позициям под прикрытием гранатометного огня. Двумя выстрелами из противотанкового гранатомета бойцы ВСУ уничтожили вражеское укрепление и ликвидировали двух противников, еще двоим удалось сбежать со своей позиции.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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