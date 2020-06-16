Колишній ватажок бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін відверто розповів про те, на що окупанти перетворили Донбас

Як повідомляє Politeka.net, відео з розповіддю терориста поділився у своєму Твіттері відомий блогер та журналіст Денис Казанський. У ролику Стрєлков зізнався, що відчуває себе винуватим за те, що зараз діється на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«Донбас…там взагалі все погано, там просто все жахливо. Просто регіон квітучий знищується в самому чистому вигляді. Обезлюднюється, руйнується все, що збереглося там від Радянського Союзу…все знищено майже…Не можу не відчувати – не прямої, звичайно – провини, але тим не менш», - заявив колишній ватажок бойовиків.

У коментарі до відео Казанський зазначив, що це один з тих рідкісних випадків, коли окупанти визнають, що зруйнували український регіон.

«Стрєлков зізнався, що відчуває провину за той розвал, що діється тепер на Донбасі. Ну хоч у когось з "руського миру" вистачило духу визнати, що розорили мирний український регіон і перетворили його на клоаку», - підкреслив журналіст.

Українці також активно коментують відео.

«зараз розплачуся. цього виродка потрібно судити міжнародним судом, а не уподібнюватися різних гондронам, шукаючи його чесноти. Стрєлков звичайний підступний чорт», «Роісся у своїй країні не може нічого зробити, а тільки красти. На що розраховувати треба було?», «Ну кого ви слухаєте? Це ж цирк! Він собою прикриває армію Росії, типу це він все напав і винен такий за це, а не регулярна армія РФії», «Сльози крокодилячі», «Шкода звичайно і людей і регіон, але є і якась справедливість в цьому...хотіли - отримали... І може буде прикладом, уроком іншим любителям російського світу...хоча історія нічому не вчить», - пишуть люди.

Стрелков признался, что ощущает вину за тот развал, который творится теперь на Донбассе.



Ну хоть у кого-то из "русского мира" хватило духу признать, что разорили мирный украинский регион и превратили его в клоаку. pic.twitter.com/587LJ0KG3v — Денис Казанський (@den_kazansky) June 14, 2020

Нагадаємо, Гіркін видав інформацію про зачистку на Донбасі: "Все завершиться за три доби".

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