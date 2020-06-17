На сьогодні немає причин для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання

Проведення ЗНО-2020 в Україні відбудеться. Таке рішення озвучив глава Кабміну Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net з посиланням на урядовий портал.

«Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень поки немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар повідомлять про це», - заявив прем'єр.

У той же час Шмигаль нагадав про фактори, які можуть стати причиною перенесення тестування. Зокрема, якщо кількість хворих буде більше 60 на сто тисяч населення і будуть спостерігатися підвищені показники не менше 50% областей.

«Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому випадку з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО», - резюмував Шмигаль.

Зазначимо, ЗНО розпочнеться 25 червня тестами з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії. Всього оцінювання заплановано за 11 предметів.

Раніше ми повідомляли, в Україні скасували пробне ЗНО 15-17 червня через різкий стрибок кількості хворих. Президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд повернув гроші, які українці вже сплатили за тестування.

Нагадаємо, українським школярам приготували сюрприз після закінчення карантину. У МОН порекомендували школам провести у вересні "вхідні оцінювання", щоб перевірити рівень знань учнів. Крім того, планується збільшити кількість уроків, щоб надолужити згаяне за час ізоляції.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

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