На сегодня нет причин для отмены или переноса внешнего независимого оценивания

Проведение ВНО-2020 в Украине состоится. Такое решение озвучил глава Кабмина Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net со ссылкой на правительственный портал.

«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», - заявил премьер.

В то же время Шмыгаль напомнил о факторах, которые могут стать причиной переноса тестирования. В частности, если количество заболевших будет более 60 на сто тысяч населения и будут наблюдаться повышенные показатели в не меньше 50% областей.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО», - резюмировал Шмыгаль.

Отметим, ВНО начнется 25 июня тестами по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Всего оценивание запланировано по 11 предметам.

Ранее мы сообщали, в Украине отменили пробное ВНО 15-17 июня из-за резкого скачка количества заболевших. Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство вернуло деньги, которые украинцы уже уплатили за тестирование.

Напомним, украинским школьникам приготовили сюрприз по окончании карантина. В МОН порекомендовали школам провести в сентябре "входящие оценивания", дабы проверить уровень знаний учеников. Кроме того, планируется увеличить количество уроков, чтобы наверстать упущенное за время изоляции.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»