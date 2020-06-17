Відомий режисер і народний артист РФ Володимир Бортко зробив скандальну заяву про Україну

За його словами, українці - це південна гілка російського народу, а Україна рано чи пізно все одно повернеться в "рідну гавань".

Про це він заявив 2017 року на пропагандистському Першому каналі в Росії.

"Скажу не як режисер, а як людина, що прожив в Україні досить довго. Я вважаю, що ніякої України немає, їх (українців прим.ред) теж немає. Є південна гілка російського народу, і коли-то ми все одно об'єднаємося", - заявив він.

Російський уточнив, що навіть Львів і всі решта також будуть належати РФ.

"Аж до того, що належало в результаті Польщі: то є Львів і все інше. І чим більше буде ось такого (скандалів прим. ред) в Україні, тим швидше вона повернеться в свою гавань, в нашу сім'ю. Чим більше, тим краще ", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що український письменник Андрій Кокотюха розповів, чому деякі українці добре ставляться до росіян.

За його словами, багато українців добре ставляться до Росії, тому що ця симпатія тримається на пам'яті про відомих російських літературних творах, а також любові до радянських фільмів.

"Дивна любов українців до агресора тримається на пам'яті про казках Пушкіна, на яких ми виросли. На Толстого, Достоєвського і Чехова — а адже писали в один час з ними Золя, Мопассан і у нас чомусь не культивують, хоча вони теж визнані світом класики. І на російських радянських фільмах в ефірі Інтера", - пояснив він.

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