Известный режиссер и народный артист РФ Владимир Бортко сделал скандальное заявление об Украине

По его словам, украинцы - это южная ветвь русского народа, а Украина рано или поздно все равно вернется в "родную гавань".

Об этом он заявил 2017 года на пропагандистском Первом канале в России.

"Скажу не как режиссер, а как человек, проживший в Украине достаточно долго. Я считаю, что никакой Украины нет, их (украинцев прим.ред) тоже нет. Есть южная ветвь русского народа, и когда-то мы все равно объединимся", - заявил он.

Российский уточнил, что даже Львов и все остальное также будут принадлежать РФ.

"Вплоть до того, что принадлежало в результате Польше: то есть Львов и все остальное. И чем больше будет вот такого (скандалов прим. ред) в Украине, тем скорее она вернется в свою гавань, в нашу семью. Чем больше, тем лучше ", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал, почему некоторые украинцы все еще хорошо относятся к россиянам.

По его словам, многие украинцы по‑прежнему хорошо относятся к России, потому что эта симпатия держится на памяти об известных российских литературных произведениях, а также любви к советским фильмам.

"Странная любовь украинцев к агрессору держится на памяти о сказках Пушкина, на которых мы выросли. На Толстом, Достоевском и Чехове — а ведь писавших в одно время с ними Золя, Мопассана и По у нас почему‑то не культивируют, хотя они тоже признанные миром классики. И на русских советских фильмах в эфире Интера", - объяснил он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.