В українському громадському транспорті можуть заборонити вмикати музику і крутити фільми

Законопроект про боротьбу з «акустичним насильством» 17 червня підтримав профільний комітет, і найближчим часом він буде винесений на розгляд Верховної Ради. Про це у своєму Фейсбуці розповів один з авторів ініціативи, нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В'ятрович.

Він уточнив, що законопроект розроблявся 15 депутатами з різних фракцій, а його ініціаторами стали прості люди.

«Якщо закон проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику або звук фільмів через навушники», - додав нардеп.

Зазначимо, що законопроект зареєстрували ще 5 лютого. Він був створений після резонансного випадку в рейсовому автобусі, що прямував із Луцька до Києва. Тоді двом пасажиркам довелося вийти прямо посеред траси через те, що водій відмовлявся на їх прохання вимкнути російський серіал, який він транслював в салоні. Ця ситуація викликала бурхливу дискусію в суспільстві.

Раніше ми писали, що в Києві з 1 липня вступають в силу нові умови надання проїзду в громадському транспорті пільгових категорій населення.

За словами віталія Кличка, цей крок — вимушений. Громадяни з пільговою категорією, не зареєстровані в Києві, зможуть користуватися транспортом на загальних підставах, якщо електронний квиток буде зареєстрований.

Нагадаємо, українцям озвучили нові правила життя до 31 липня: «буде заборонено…».

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