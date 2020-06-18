У Кабінеті міністрів України прогнозують, що поширення вірусу буде тривати близько двох років
Протягом всього цього періоду може бути продовжений і карантин, зазначають у виданні "Obozrevatel".
В Кабміні було три плану з подолання епідемії, в підсумку вибір припав на плавне послаблення карантину.
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Він передбачає стрибкоподібну динаміку числа заражених. Після кожного важливого послаблення вірус починає масово поширюватися, але після крива йде вниз.
Але станом на сьогодні, зростання зараження стрімко пішло вгору і б'є всі антирекорди.
Можна припустити, що прогноз прем'єр-міністра, який він зробив через два тижні після введення карантину в країні починає збуватися.
"Світ змінився. І ні в кого сумнівів немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися масочного режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі", - зазначив прем'єр.
Крім того, він закликав українців змиритися з новими реаліями.
"Це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Бо, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше наступних два роки", - уклав прем'єр.
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