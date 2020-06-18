У Кабінеті міністрів України прогнозують, що поширення вірусу буде тривати близько двох років



Протягом всього цього періоду може бути продовжений і карантин, зазначають у виданні "Obozrevatel".

В Кабміні було три плану з подолання епідемії, в підсумку вибір припав на плавне послаблення карантину.

Він передбачає стрибкоподібну динаміку числа заражених. Після кожного важливого послаблення вірус починає масово поширюватися, але після крива йде вниз.

Але станом на сьогодні, зростання зараження стрімко пішло вгору і б'є всі антирекорди.

Можна припустити, що прогноз прем'єр-міністра, який він зробив через два тижні після введення карантину в країні починає збуватися.

"Світ змінився. І ні в кого сумнівів немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися масочного режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі", - зазначив прем'єр.

Крім того, він закликав українців змиритися з новими реаліями.

"Це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Бо, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше наступних два роки", - уклав прем'єр.

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