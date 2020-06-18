В Кабинете министров Украины прогнозируют, что распространение вируса будет продолжаться около двух лет



На протяжении всего этого периода может быть продлен и карантин, отмечают в издании "Obozrevatel".

В Кабмине было три плана по преодолению эпидемии, в итоге выбор пал на плавное послабление карантина.

Он предполагает скачкообразную динамику числа зараженных. После каждого важного послабления вирус начинает массово распространяться, но после кривая идет вниз.

Но по состоянию на сегодня, рост заражения стремительно пошел вверх и бьет все антирекорды.

Можно предположить, что прогноз премьер-министра, который он сделал спустя две недели после введения карантина в стране начинает сбываться.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее", - отметил премьер.

Кроме того, он призвал украинцев смирится с новыми реалиями.

"То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере следующих два года", - заключил премьер.

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