В Карпатах триває масштабна незаконна вирубка лісів

Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікували в Facebook спільноті Dronarium Україна.

"Наші Карпати, ну як наші - номінально. Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху і совісті. Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Факти такі, що за один рік обсяги незаконних вирубок в Україні зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів! Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся. Наші пілоти провели невелику інспекцію з повітря і ми поспішаємо поділитися з вами її результатами", - йдеться в підписи до знімків.

Кадри видалися дійсно дуже сумними: від колишньої величі карпатських лісів місцями не залишається навіть пеньків.

Вирубка лісів йде повним ходом.

Раніше ми повідомляли, що жителі села Лихобора у Львівській області влаштували протест проти масової вирубки карпатського лісу.

Протестувальники перекрили дорогу у Сколівському районі і не пустили лісозаготівельні бригади з лісовозами в заповідне урочище Магура, де вони до цього валили ліс.

Близько 30 осіб пред'явили свої вимоги: зупинити бездумне знищення Карпат, засадити вирубані ділянки, відновити дороги, зіпсовані вантажівками, побудувати стіну біля схилу для захисту від обвалів.

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