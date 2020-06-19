В Карпатах продолжается незаконная масштабная вырубка лесов
Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовали в Facebook сообществе Dronarium Украина.
"Наши Карпаты, ну как наши - номинально. Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров! Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь. Наши пилоты провели небольшую инспекцию с воздуха и мы спешим поделиться с вами ее результатами", - говорится в подписи к снимкам.
Кадры выдались действительно очень печальными: от былого величия карпатских лесов местами не остается даже пней.
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Вырубка лесов идет полным ходом.
Ранее мы сообщали, что жители села Лихобора во Львовской области устроили протест против массовой вырубки карпатского леса.
Протестующие перекрыли дорогу в Сколевском районе и не пустили лесозаготовительные бригады с лесовозами в заповедное урочище Магура, где они до этого валили лес.
Около 30 человек предьявили свои требования: остановить бездумное уничтожение Карпат, засадить вырубленные участки, восстановить дороги, испорченные грузовиками, построить стену у склона для защиты от обвалов.
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