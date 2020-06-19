В Карпатах продолжается незаконная масштабная вырубка лесов

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовали в Facebook сообществе Dronarium Украина.

"Наши Карпаты, ну как наши - номинально. Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров! Как выглядят лысые Карпаты? Пожалуйста, наслаждайтесь. Наши пилоты провели небольшую инспекцию с воздуха и мы спешим поделиться с вами ее результатами", - говорится в подписи к снимкам.

Кадры выдались действительно очень печальными: от былого величия карпатских лесов местами не остается даже пней.

Вырубка лесов идет полным ходом.

Ранее мы сообщали, что жители села Лихобора во Львовской области устроили протест против массовой вырубки карпатского леса.

Протестующие перекрыли дорогу в Сколевском районе и не пустили лесозаготовительные бригады с лесовозами в заповедное урочище Магура, где они до этого валили лес.

Около 30 человек предьявили свои требования: остановить бездумное уничтожение Карпат, засадить вырубленные участки, восстановить дороги, испорченные грузовиками, построить стену у склона для защиты от обвалов.

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