Збройні сили України продовжують втрачати кращих з кращих, і йдеться не лише про трагедії на фронті, але і про звільнення досвідчених офіцерів

Про те, що в рядах української армії знову «совок», який продовжує посилюватися і набирати обертів, знищуючи залишки безцінних кадрів 2014 року, написав на своїй сторінці головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Він озвучив слова сержанта Івана Чупи, який був професіоналом своєї справи, проте заявив про те, що покидає лави ЗСУ.

За словами автора, Чупа – справжній професіонал-кулеметник, і фахівців його рівня дуже важко знайти.

«Його звільнення, звільнення його товаришів - це величезна пробоїна в боєздатності армії. Підготувати професіоналів такого класу армія не зможе, і коштує це дуже дорого, багато мільйонів гривень - вони воювали на багатьох ротаціях по всьому фронту, відстріляли сотні тисяч патронів. І ось люди такого великого калібру йдуть. А вони ж не хочуть нових звань, посад, вони просто хочуть служити і воювати», – пише Бутусов.

Він констатує той факт, що на місце таких сильних чесних людей приходять безвольні мовчазні пристосуванці, що ніяк не сприяє порядку в лавах армії. А разом з ними приходять і хороші хлопці, яким немає в кого вчитися і переймати досвід. А це означає, що вони швидко розтратять сили на совок і теж підуть. Відсутність глобальних реформ не зможе зробити армію професійною.

Проте влада на це не особливо звертаює увагу і далека від війни, підкреслює Бутусов:

«При Зеленському так само процвітає імітація, показуха. Значення солдата як основної бойової одиниці дуже далеке від свідомості начальників, які зайняті бюрократією, переділом повноважень, розпилом бюджетів для своїх знайомих фірм-постачальників».

Проте вся ця метушня обертається звільненням справжніх воїнів.

«Так що не базікайте потім про кадровий голод, пане президент, ви нічого не робите, щоб утримати професіоналів, ви навіть нездатні оцінити їх значення, поки вони залишаються у вашому розпорядженні», – підсумував автор.

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