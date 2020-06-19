Поки вся Україна обговорює тримісячного хлопчика по імені Зеленський з родини ромів на Закарпатті, у тому ж регіоні підростає і 10-річний Янукович

Про хлопчика з таким незвичним ім'ям розповіли журналісти «UA: Закарпаття».

Дитина живе зі своєю численною родиною в селі Середнє Ужгородського району. Він ходить у четвертий клас, любить писати і грати у футбол.

Хлопчик з'явився на світ 10 грудня 2009 року. Матір дитини тоді розповідала журналістам, що назвала сина на честь кандидата в президенти України Віктора Януковича, і такий крок, впевнена вона, допоміг політику виграти вибори.

За її словами, хлопчика ніколи не називають скороченим варіантом імені. Жодних Яників і Янчиков – тільки Янукович.

Що стосується підростаючого тезки екс-президента-втікача, то він не збирається міняти ім'я, оскільки цілком ним задоволений.

Раніше ми розповідали про те, що матір Зеленського пояснила, чому назвала сина таким ім'ям. За словами Магдалени, воно принесе її дитині щастя і удачу, а про те, як назве маля, вона знала ще до пологів, бо дивилася всі програми «Розсміши коміка» з Володимиром Зеленським і дуже поважає його за те, що той чесний.

23 червня Зеленському виповниться три місяці, він – наймолодший у сім'ї, де виховуються ще п'ятеро дітей: дві дівчинки і два хлопчики. Найстаршій доньці – 23 роки. Мати виховує дітей сама.

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