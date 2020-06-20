У зв'язку з відкриттям купального сезону в МОЗ зробили пояснення про те, чи потрібно носити маски на пляжі

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, захисні маски потрібно носити, якщо ви перебуваєте в місцях великого скупчення людей. При цьому, якщо дотримуватися дистанції, маски можна знімати. Мова йде про дистанцію в 1,5 метра.

Наголошується, що на пляжах повинна бути організована соціальна дистанція. Це означає, що відстань між шезлонгами повинна бути не менше 1,5 метра. Тому носіння масок не є обов'язковим, коли дотримана дистанція.

Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на місцеве самоврядування.

Що стосується води, на даний момент у вчених немає точних даних про те, чи передається вірус через воду. У МОЗ вважають, що це малоймовірно. Так, екс-глава МОЗ Уляна Супрун у себе в фейсбук зазначила, що заразитися через воду у відкритих водоймах, річках або морі малоймовірно. Крім цього, за її словами, немає доказів того, що можна заразитися через басейн. За її словами, вірус передається при близькому контакті з зараженим.

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