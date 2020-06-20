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Президент Володимир Зеленський попередив українців про посилення контролю за заходами безпеки

Як повідомляє Politeka.net, його слова наводить офіційний сайт глави держави.

20 червня відбулася селекторна нарада з приводу ситуації з китайським вірусом. Володимиру Зеленському доповіли, що в Україні значно зріс показник захворюваності, зараз він складає 44 особи на 100 тисяч населення. У зв'язку з цим влада прийняли нові заходи.

Так глава Моз Максим Степанов заявив, що найбільше хворих у Львівській та Закарпатській області. Міністр припускає, що на Західній Україні доведеться вводити більш жорсткі обмеження терміном на один тиждень. Крім того, по всій Україні пройдуть інспекції.

"На наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту на предмет дотримання заходів по запобіганню поширення коронавіруса", - повідомила прес-служба.

Володимир Зеленський підкреслив, що потрібно карати порушників карантинних обмежень. В тому числі, власників кафе та ресторанів, які не слідкують за безпекою.

"Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", - заявив президент України.

В МВС доповіли, що за останній час правоохоронці провели понад 2,5 тисяч перевірок громадського транспорту, а також зафіксували 703 порушення і виписали штрафів майже на 2 мільйони гривень.

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