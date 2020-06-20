Президент Володимир Зеленський попередив українців про посилення контролю за заходами безпеки
Як повідомляє Politeka.net, його слова наводить офіційний сайт глави держави.
20 червня відбулася селекторна нарада з приводу ситуації з китайським вірусом. Володимиру Зеленському доповіли, що в Україні значно зріс показник захворюваності, зараз він складає 44 особи на 100 тисяч населення. У зв'язку з цим влада прийняли нові заходи.
Так глава Моз Максим Степанов заявив, що найбільше хворих у Львівській та Закарпатській області. Міністр припускає, що на Західній Україні доведеться вводити більш жорсткі обмеження терміном на один тиждень. Крім того, по всій Україні пройдуть інспекції.
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"На наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту на предмет дотримання заходів по запобіганню поширення коронавіруса", - повідомила прес-служба.
Володимир Зеленський підкреслив, що потрібно карати порушників карантинних обмежень. В тому числі, власників кафе та ресторанів, які не слідкують за безпекою.
"Якщо заклади не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину", - заявив президент України.
В МВС доповіли, що за останній час правоохоронці провели понад 2,5 тисяч перевірок громадського транспорту, а також зафіксували 703 порушення і виписали штрафів майже на 2 мільйони гривень.
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