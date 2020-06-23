Киянка потужно висловилася щодо російської та української мови в Україні

Катерина Жарких опублікувала емоційний пост у себе на сторінці в Фейсбук, повідомляє Politeka.net.

"Я корінна киянка і моя сім'я виховувала мене російською мовою. Співали колискові, виховували, говорили добрі слова саме на ній. Я Думаю російською. І мені не соромно!

Питання мови ніколи не стояло з адекватними людьми, один говорить на одній, інший на другій. Хто хотів переходив на мову співрозмовника тим самим проявляв повагу. Зауважте, його не змушували, він сам це вибирав. Історично так склалося, що майже всі російськомовні кияни. Як і половина нашої Батьківщини", - заявила Катерина.

Крім того, киянка зазначила, що в Україні існує дискримінація за мовним принципом.

"Сьогодні нас хочуть зробити «нацменьшинством», що просто неприйнятно! Дискримінацію за мовним принципом я бачу кожен день в магазинах, кафе, кіно. Квоти на тб, заборона на книги з Росії(мені цікаво, як книга про кишечник загрожує цілісності країни?), плюс російською мовою книги знайти складно", - обурена Катерина Жарких.

Дівчина заявила, що українську мову не потрібно нав'язувати, її потрібно розвивати:

"Я не проти української мови, аж ніяк. Мова красива і емоційна. Але її потрібно розвивати не шляхом заборон на все інше – а через #любов. Писати казки, вірші, складати пісні – підвищувати культуру. А влада вже котрий рік тільки забороняє і руйнує. Не захищає величезну частину країни. Мовну політику треба міняти і почати з того, щоб чути і поважати", - резюмувала українка.

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За його словами, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться.

Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - впевнено заявив спікер Верховної Ради.

Разумков також спробував пояснити, чому в Україні потрібні квоти для російської мови, і як мовний закон можна допомогти повернути окуповані російськими військами території.

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