Військовослужбовців з підозрою на китайський вірус на Яворівському полігоні лікували в затоплених палатах – лазаретах
Про це повідомила в Фейсбук Анастасія Мухіна і опублікувала відповідне відео (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
“Вже десять днів з температурою, головний біль, кашель, а лікарі навіть не слухаються просто перевірити хворих на вірус бо немає тестів так може привезти пересувну флюорографію. Просто скотске відношення до наших захисників вітчизни", - підписала відео Анастасія Мухіна.
Через деякий час, дівчина оновила інформацію, уточнивши, що наших захисників вже перевели в окрему палату
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"Вже є результат, перевели всіх в чисту палатку, зробили аналіз на ковід у всіх хто хворіє. Велика подяка всім хто допомагав нашим захисникам.
Коли ми разом ми сила, яку неможливо подолати. Щодня лікарі спостерігають за нашими захисниками. Температура трохи скаче. Будемо і ми стежити як проходить процес лікування, тому що вони потрібні здоровими, щоб звільнити окуповані території України", - резюмувала Анастасія.
Раніше ми писали, що 22 червня російські бойовики 16 разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі
Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.
Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів. Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
"За минулу добу, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - розповіли в ООС.
За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох і поранили трьох загарбників.
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