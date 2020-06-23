Військовослужбовців з підозрою на китайський вірус на Яворівському полігоні лікували в затоплених палатах – лазаретах

Про це повідомила в Фейсбук Анастасія Мухіна і опублікувала відповідне відео (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

“Вже десять днів з температурою, головний біль, кашель, а лікарі навіть не слухаються просто перевірити хворих на вірус бо немає тестів так може привезти пересувну флюорографію. Просто скотске відношення до наших захисників вітчизни", - підписала відео Анастасія Мухіна.

Через деякий час, дівчина оновила інформацію, уточнивши, що наших захисників вже перевели в окрему палату

"Вже є результат, перевели всіх в чисту палатку, зробили аналіз на ковід у всіх хто хворіє. Велика подяка всім хто допомагав нашим захисникам.

Коли ми разом ми сила, яку неможливо подолати. Щодня лікарі спостерігають за нашими захисниками. Температура трохи скаче. Будемо і ми стежити як проходить процес лікування, тому що вони потрібні здоровими, щоб звільнити окуповані території України", - резюмувала Анастасія.

Яворівський полігон, палата лазарет для больних, 21 бат. Вже десять днів з температурою, головна біль кашель,а лікарі даже не слухаються просто перевірити хворих на короновірус бо немає тестів так може привезти передвежну флюорографію. Просто скотске відношення до наших захисників вітчизни. 21.06.2020рік. Не могу дозвонится до сына, наверно тел забрали, с утра проснулась в тревоге, лицо горит 13.01. .21.06.2020. Написал что не было света и тел разрядилмя 21.57 21.06.2020 р. Уже есть результат, перевели всех в чистую палатку, сделали анализ на ковид у всех кто болеет. Велика подяка всім хто допомагав нашим захисникам. Коли ми разом то ми сила яку неможливо побороти. 23.06.2020 рокі Дуже вдячна всім. Кожен день лікарі наблюдають за нашими захисниками. Температура трохи скаче. Будемо і ми стежити як проходить процес лікування, бо вони потрібні здоровими, щоб звільнити окуповані території України. Gepostet von Анастасія Володимирівна Мухіна am Samstag, 20. Juni 2020

Раніше ми писали, що 22 червня російські бойовики 16 разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі

Один український військовослужбовець отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

Збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів. Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 і 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"За минулу добу, внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - розповіли в ООС.

За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох і поранили трьох загарбників.

Нагадаємо, Зеленського попередили про назрівання катастрофи в ЗСУ: «Процвітає імітація».

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