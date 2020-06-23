Военнослужащих с подозрением на китайский вирус на Яворовском полигоне лечили в затопленных палатах – лазаретах
Об этом сообщила в Фейсбук Анастасия Мухина и опубликовала соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
“Уже десять дней с температурой, головная боль кашель, а врачи даже не слушаются просто проверить больных на вирус ибо нет тестов так может привезти передвижную флюорографию. Просто скотское отношение к нашим защитникам отечества", - подписала видео Анастасия Мухина.
Спустя некоторое время, девушка обновила информацию, уточнив, что наших защитников уже перевели в отдельную палату
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"Уже есть результат, перевели всех в чистую палатку, сделали анализ на ковид у всех кто болеет. Большая благодарность всем кто помогал нашим защитникам.
Когда мы вместе то мы сила, которую невозможно побороть. Каждый день врачи наблюдают за нашими защитниками. Температура немного скачет. Будем и мы следить как проходить процесс лечения, потому что они нужны здоровыми, чтобы освободить оккупированные территории Украины", - резюмировала Анастасия.
Ранее мы писали, что 22 июня российские боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе
Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.
По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.
Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».
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