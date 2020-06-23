Военнослужащих с подозрением на китайский вирус на Яворовском полигоне лечили в затопленных палатах – лазаретах

Об этом сообщила в Фейсбук Анастасия Мухина и опубликовала соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

“Уже десять дней с температурой, головная боль кашель, а врачи даже не слушаются просто проверить больных на вирус ибо нет тестов так может привезти передвижную флюорографию. Просто скотское отношение к нашим защитникам отечества", - подписала видео Анастасия Мухина.

Спустя некоторое время, девушка обновила информацию, уточнив, что наших защитников уже перевели в отдельную палату

"Уже есть результат, перевели всех в чистую палатку, сделали анализ на ковид у всех кто болеет. Большая благодарность всем кто помогал нашим защитникам.

Когда мы вместе то мы сила, которую невозможно побороть. Каждый день врачи наблюдают за нашими защитниками. Температура немного скачет. Будем и мы следить как проходить процесс лечения, потому что они нужны здоровыми, чтобы освободить оккупированные территории Украины", - резюмировала Анастасия.

Яворівський полігон, палата лазарет для больних, 21 бат. Вже десять днів з температурою, головна біль кашель,а лікарі даже не слухаються просто перевірити хворих на короновірус бо немає тестів так може привезти передвежну флюорографію. Просто скотске відношення до наших захисників вітчизни. 21.06.2020рік. Не могу дозвонится до сына, наверно тел забрали, с утра проснулась в тревоге, лицо горит 13.01. .21.06.2020. Написал что не было света и тел разрядилмя 21.57 21.06.2020 р. Уже есть результат, перевели всех в чистую палатку, сделали анализ на ковид у всех кто болеет. Велика подяка всім хто допомагав нашим захисникам. Коли ми разом то ми сила яку неможливо побороти. 23.06.2020 рокі Дуже вдячна всім. Кожен день лікарі наблюдають за нашими захисниками. Температура трохи скаче. Будемо і ми стежити як проходить процес лікування, бо вони потрібні здоровими, щоб звільнити окуповані території України. Gepostet von Анастасія Володимирівна Мухіна am Samstag, 20. Juni 2020

Ранее мы писали, что 22 июня российские боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Напомним, Зеленского предупредили о назревающей катастрофе в ВСУ: «Процветает имитация».

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Также Politeka писала, что ВСУ ликвидировали главаря боевиков "ЛНР": месть за 49 наших воинов.