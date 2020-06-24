Стало відомо, як оновилися форми заяв для реєстрації і які з'явилися додаткові для заповнення поля

Нові правила реєстрації житла набули чинності з 23 червня. Тепер, якщо місце проживання знаходиться в іпотеці, для реєстрації в ньому потрібна письмовий дозвіл іпотекодержателя.

Працівник органу реєстрації тепер буде перевірити в Держреєстрі права на нерухоме майно, чи знаходиться зазначене житло в іпотеці або у довірчій власності.

Згідно з постановою Кабміну № 481 від 27 травня 2020 року, у разі знаходження житла в іпотеці, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

пенсіонер, пенсії, банк

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Зокрема, оновилися форми заяв про реєстрацію місця проживання (додаток 6 до правил), про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (додаток 7 до правил) та про реєстрацію місця перебування (додаток 8 до правил). Додано рядок "Перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань _______________ (так/ні)".

українці, діти, карантин

Раніше ми повідомляли про те, що у зв'язку з введенням нових правил прописки, змінилася процедура реєстрації неповнолітніх. Українцям тепер не потрібно при реєстрації дитини надавати документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника.

Якщо такі документи відсутні (якщо житло в іпотеці або у довірчій власності), то така реєстрація місця проживання буде можлива за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).

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Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю.