Стало известно, как обновились формы заявлений для регистрации и какие появились дополнительные для заполнения поля

Новые правила регистрации жилья вступили в силу с 23 июня. Теперь, если место жительства находится в ипотеке, для регистрация в нем нужно письменное согласие ипотекодержателя.

Работник органа регистрации отныне будет проверять в Госреестре права на недвижимое имущество, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности.

Согласно постановлению Кабмина № 481 от 27 мая 2020 года, в случае нахождения жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места проживания лица дополнительно подается письменное разрешение соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

В частности, обновились формы заявлений о регистрации места жительства (приложение 6 к правилам), о регистрации места проживания малолетнего ребенка (приложение 7 к правилам) и о регистрации места нахождения (приложение 8 к правилам). Добавлена строка "Перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань _______________ (так/ні)".

Ранее мы сообщали о том, что в связи с введением новых правил прописки, изменилась процедура регистрации несовершеннолетних. Украинцам теперь не нужно при регистрации ребенка предоставлять документы, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей/одного из родителей или законного представителя.

Если такие документы отсутствуют (если жилье в ипотеке или в доверительной собственности), то такая регистрация места жительства будет возможна с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).

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