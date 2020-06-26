В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю заражених китайським вірусом. Цифра за добу подолала критичну позначку

Згідно з офіційною статистикою Моз, за минулу добу в Україні було зафіксовано 1 109 нових випадків захворювання китайським вірусом. Ця цифра вперше перевищила позначку в тисячу чоловік. Всього в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків зараження Covid-19. Померли за добу 19 осіб. При цьому 18 299 пацієнтів за час епідемії одужали.

У деяких містах країни ситуація із захворюванням підбирається до критичної точки. Так, лікарі з Рівного забили на сполох через переповнені лікарні і високий показник смертності. Вони записали відеозвернення, яке опублікувала в Фейсбук заступник міського голови Галина Кульчинська.

«Лікарня переповнена. Наша область, зокрема наше місто, знаходиться нині серед лідерів в Україні. Сподіваюся, що ви зрозумієте, що кожен десятий, практично, вмирає», - розповів головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук.

У своєму зверненні лікарі закликали українців дотримуватися правил карантину, носити засоби захисту і не забувати про соціальну дистанцію.

У свою чергу, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги "Ювілейний" Вікторія Покоєвчук заявила, що вірус стає все більш агресивним, адже тільки за минулий тиждень в їх закладі діагностували втричі більше пацієнтів з китайським вірусом, ніж у всі попередні тижні.

«Наступ коронавірусної інфекції стає більш агресивним», - підкреслила медик.

❗Це важливо, обов'язково до вашого перегляду❗ Gepostet von Галина Кульчинська am Donnerstag, 25. Juni 2020

Нагадаємо, в охопленому панікою Моз негайно звернулися до українців, лікарні переповнені.

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