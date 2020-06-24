Украинцев предупредили о новых жестких мерах из-за стремительного роста количества заболевших китайским вирусом

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Перший Західний. Также ситуацию прокомментировал на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Так, до 31 июля точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

По словам Шмыгаля, после ослабления карантина люди перестали бояться вируса и уже не относятся серьезно к ограничениям, из-за этого начался стремительный рост заболеваемости. Более того, распространяются мифы, что вирус якобы выдумка.

«Но умершие люди — это реальность, заболевшие тысячи людей в Украине — это реальность, рост каждый день числа заболевших — это тоже реальность», - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что «ради спасения жизней и здоровья украинцев» и из-за того, что заболеваемость растет, власти вынуждены применить «довольно жесткие меры».

«Со следующей недели, уже с понедельника и Национальная полиция, и Государственная служба защиты прав потребителя будет применять к тем учреждениям, организациям, заведениям, которые допускают наличие людей без масок, без социальной дистанции, без дезинфекции. То есть, будет штрафоваться и заведение, в котором такие люди находятся, и непосредственно люди, которые находятся без масок», - объяснил премьер.

В частности ужесточить ограничения собираются в трех областях на западе Украины - в Закарпатской, Львовской, Волынской.

По словам Шмыгаля, Львовская область «бьет антирекорды — каждый день от 100 до полторы сотни заболевших», а также регион на втором месте по числу умерших.

Отметим, 24 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству инфицированных китайским вирусом. За последние сутки заболело 940 человек.

При этом во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек. Всего в регионе заболели 3323 человека, 120 людей умерли и 700 пациентов выздоровели.

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